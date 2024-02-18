أحمد دياب يتحدث عن.. زيادة الجماهير.. ثمن التذكرة.. وترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن كواليس الجلسة التي جمعت بينه وبين حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، مشيراً إلى إمكانية ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "سيجرى اجتماع بيننا وبين الأمن بعد قرار مضاعفة الجماهير خلال الفترة المقبلة بالدوري، وأقدم الشكر إلى كل مؤسسات الدولة لدعمهم الكبير للرياضة المصرية".

وأضاف: "بدءاً من لقاءات الجولة ال 13، سيتم تطبيق قرار زيادة الجماهير إلى 20 ألف متفرج، ولكن لن نتمكن من تغيير أسعار التذاكر حالياً، لأن التذكرة لها تكلفة ثابتة وتشمل تأمين المباريات والحضور، والمشجع بشرائه التذكرة يدعم ناديه ويجعل الرعاة تتسابق للتعاقد مع النادي الأكثر حضوراً جماهيرياً".

وتابع: "الجلسة التي عقدت مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة حسام حسن، كانت مثمرة للغاية، وكانت بهدف توفير الدعم الكامل للمنتخب المصري وجهازه الفني، وكان هناك دراسة ومناقشة حول جدول المسابقات، وحسام حسن لديه رؤية في بدء معسكر المنتخب مبكراً، قبل أيام التوقف الدولي الرسمية، للحصول على فرصة تدريب اللاعبين وقت أكبر".

وواصل: "الحد الأقصى لنهاية الدوري الموسم الحالي سيكون نهاية أغسطس، وخلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن جدول الدوري بشكل رسمي حتى الجولة رقم 30 بالمواعيد".

وأكمل: "فور معرفة موعد كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، سيتم البدء في وضع تصور للموسم المقبل وفقاً لكل التوقفات الدولية".

واختتم: "دارت الأحاديث بيني وبين عدد من الأشخاص حول ترشحي لرئاسة اتحاد الكرة في الفترة المقبلة، ولكنها ما زالت أحاديث ولم ترتق إلى قرار رسمي، وأقوم بدراسة الأمر في الوقت الحالي، والأهم من التواجد في المنصب، هو ماذا أقدم؟".