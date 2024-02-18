الغيابات تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لملاقاة نظيره الزمالك غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويشهد اللقاء غياب ثلاثي الإسماعيلي، وهم محمد فوزي ومحمد مخلوف بسبب الإصابة، بالإضافة إلى محمد حسن للإيقاف.

ولم يتحدد موقف أحمد الشيخ من المشاركة في المباراة حتى الآن، نظراً لعدم الانتهاء من برنامجه التأهيلي استعداداً للمشاركة في المباريات.

ويدخل الإسماعيلي اليوم الأحد معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة الزمالك غداً بالدوري الممتاز "دوري نايل".

وتمكن الإسماعيلي من تحقيق الفوز في الجولة الماضية، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويدخل الإسماعيلى اللقاء وهو يحتل المركز ال 14 بالدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الـ13 برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.