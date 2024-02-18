"العروض التي تقدم غير مناسبة".. حسن شحاتة يتحدث عن حقيقة اعتزاله التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب المصري، عن حقيقة ما يثار خلال الفترة الماضية باعتزاله التدريب، بعد غياب لفترة طويلة دون تولي القيادة الفنية لأي فريق.

وقال حسن شحاتة في تصريحات عبر قناة "dmc": "لم أعتزل التدريب وفي حال تلقيت عروض لتدريب المنتخبات سوف أوافق، ولكن العروض التي تقدم لي من الأندية غير مناسبة، وسوف أبذل مجهود معها دون فائدة، لذلك أرفض كل العروض التي تقدم لي من الأندية".

وأضاف: "أنا على أتم الاستعداد لقيادة أحد المنتخبات حال تلقيت أي عرض رسمي خلال الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن حزنه من عماد متعب، أجاب: "عماد متعب كان لاعباً رائعاً ويساهم بشكل كبير في إسعاد الشعب المصري، ولم أحزن منه أبداً".

وتابع: "عماد متعب وحسني عبد ربه كانا لهم دور رئيسي معي في مرحلة منتخب الشباب، ثم في المنتخب الأول، ولكني لم أشعرهم بذلك، حتى لا يصيبهم الغرور".

واختتم: "أشعر بأنني بحاجة إلى العودة والتجمع مرة أخرى مع جيل 2006".

وتمكن حسن شحاتة من التتويج بثلاثة ألقاب متتالية لبطولة أمم أفريقيا، أعوام: "2006، 2008، 2010".