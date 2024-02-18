رالي السويد: الفنلندي لابي يحقق فوزه الأول منذ 2017

الرياص - اسماء السيد - اوميا (السويد): حقق الفنلندي إيسابيكا ليبي على متن هيونداي فوزه الأول في بطولة العالم للراليات منذ 2017، وذلك بإنهائه رالي السويد، الجولة الثانية من أصل 17 مقررة هذا الموسم، في الصدارة الأحد في أوميا (شمالاً) بعد المرحلة الخاصة السابعة عشرة الأخيرة.

واستفاد ابن الـ33 عاماً الذي يشارك في بطولة هذا الموسم ببرنامج جزئي ولا يخوض كامل الجولات الـ17، من الانسحابات العديدة، أبرزها بطل العالم في العامين الماضيين الفنلندي كالي روفانبيرا الذي انتهى سباقه الجمعة.

وفشل روفانبيرا الذي قرر خوض برنامج جزئي هذا الموسم ليسير على خطى الفرنسي سيباستيان أوجييه، في إنهاء المرحلة الخاصة الرابعة الجمعة على غرار الإستوني أوت تاناك حامل لقب رالي السويد.

وصب ذلك في صالح لابي الذي عاد الى الدرجة الأولى من منصة التتويج لأول مرة منذ تموز (يوليو) 2017 حين أحرز رالي فنلندا في أول وآخر فوز له في البطولة.

وتقدم لابي على البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) والفرنسي أدريان فورمو (أم سبورت-فورد)، فيما ذهب المركز الرابع لصالح السائق الآخر لهيونداي البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) الذي كان الفائز في الجولة الافتتاحية نهاية الشهر الماضي في مونتي كارلو.

وقال لابي "تنتابني مشاعر جميلة، حقاً جميلة. أنا أطارد هذا الانتصار الثاني منذ فترة طويلة جداً. عشت فترة صعبة في النصف الثاني من الموسم الماضي وهذا (الفوز) يشكل تناقضاً هائلاً (لما مرَّ به)".

وتقدم لابي في النهاية بفارق 29.6 ثانية على إيفانز و47.9 ثانية على فورمو الذي صعد عن 28 عاماً الى منصة التتويج لأول مرة في بطولة العالم، ما جعل الأمر "مميزاً حقاً".

ورغم انسحابه في المرحلة الخاصة الجمعة نتيجة خروج سيارته عن المسار، عاد روفانبيرا السبت بموجب قانون "السوبر رالي" وفاز بالمرحلة الاستعراضية "باور ستايج" الأحد ليمنح تويوتا نقاطاً ثمينة في بطولة الصانعين.

وحسم روفانبيرا النقاط الخمس المخصصة للفائز بالـ"باور ستايدج" بفارق ضئيل جداً عن إيفانز الذي بدا في طريقه للفوز بالمرحلة قبل أن تلمس مقدمة سيارته الثلج عند المنعطف الأخير.

وعلق إيفانز على ذلك بالقول "خسرت كل شيء في المنعطف الأخير. بالمجمل، أعتقد أننا سعداء الى حد ما بهذه النتيجة".