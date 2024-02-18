مرتضى منصور يعلن موافقة وزير الصحه لعلاج لاعب الزمالك السابق

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مرتضى منصور الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الذي تواصل معه عصر اليوم وعرض عليه الحالة المرضية التي يعاني منها لاعب نادي الزمالك السابق ابراهيم شيكا مشيرا فى منشور على صفحته الشخصيه أنه وقبل ان أكمل حديثي فوجئت بالوزير الإنسان بطلب سيادته مني أن أرسل له فوراً تقارير الحالة الصحية الخاصة بابراهيم ورقم تليفونة ليتواصل معه وأمر بأن يتم علاجه علي نفقة الدولة بإذن الله.

شكرتة بالطبع لأن هذا هو دور الدولة التي يمثلها معالي الوزير المحترم و ابلغته بأنني سأساهم مع دولتنا المحترمة بما يطلب مني .

تم التواصل مع إبراهيم وأرسل لي فعلا التقارير الطبية وارسلتها فورا لمعالي الوزير .

ارجوا من يدعون أن هذا العمل الإنساني نوع من الدعاية ولا أعرف دعاية لمين عيب أصلا واندهش لماذا نتفه الأمور

أبلغت ابراهيم انني مازلت في انتظاره بمكتبي غداً وحددت له الميعاد

أدعوا له معي بالشفاء له ولكل المرضي .

ربنا سبحانه وتعالي رحيم بعباده.