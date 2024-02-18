ميدو يفتح النار على جمال علام: "كاذب"

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك وتوتنهام السابق، والإعلامي الحالي، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، وذلك بعد تعيين علاء نبيل لشغل منصب المدير الفني للجبلاية.

وأكد ميدو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كاذب، مشيرًا إلى أنه من العيب أن يكون أحد في سنه ويكون كذابًا وجاهلًا بالقوانين.

وأكمل: "جمال علام بيقول إن علاء نبيل معه الشهادات اللازمة لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، لو راجل يطلع شهادات علاء نبيل".

وأشار ميدو إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يشترط أن يكون المدير الفني لأي اتحاد حاصلاً على شهادة البرو.

وأضاف: "لو رجالة قوموا بنشر الشهادة دي على الموقع الرسمي للاتحاد وهروح اتحاد الكورة أبوس دماغ علاء نبيل قدام الناس كلها".

وأتم ميدو تصريحاته، بأنه لابد من عدم كذب الاتحاد على الجماهير ورحيله، حيث قال: "كفاية جهل وكذب على الناس، واعملوا مرة واحدة حاجة صح في حياتكم".