اخبار الرياضه

مرموش يواصل التوهج في مسابقة الدوري الألماني

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل عمر مرموش لاعب فرانكفورت التوهج مع فريقه في مباراتهم أمام فرايبورج في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

وضع مرموش بصمته على الثلاث أهداف التي سجلها فرانكفورت بعدما أحرز الدولي المصري الهدف الأول قبل أن يصنع الهدف الثاني والثالث.

رفع مرموش رصيده إلى 9 أهداف في مسابقة الدوري الألماني في المركز الثامن، ليعادل رقم زيدان في عدد الأهداف للاعب مصري في موسم واحد بالدوري الألماني، بعدما عادل رقمه عندما كان يلعب الأخير مع ماينز في موسم 2004-2005.

وصنع  "مرموش" خامس الاهداف هذا الموسم في البوندسليجا، ليكون مجموع مساهماته التهديفية لهذا الموسم في الدوري الألماني 14 هدفا.
وأنضم الدولي عمر مرموش إلى نادي آينتراخت فرانكفورت قادما من فولفسبورج، ذلك في صفقة انتقال حر.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا