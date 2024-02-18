الهلال يضرب الرائد بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لمرة القدم بنادي الهلال، الفوز على نظيره الرائد في المباراة القوية التي جمعت بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تواجه فريق الهلال مع الرائد مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2023-2024.

وضرب الهلال نظيره الرائد بثلاثية مقابل هدف، واقتنص الزعيم ثلاث نقاط ثمينة، أبعدته بصدارة ترتيب الدوري السعودي “دوري روشن.

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بدأ الزعيم المباراة بانطلاقة قوية، حتى تمكن من هز شباك الرائد مبكراً، حيث سجل ميتروفيتش هدف الهلال الأول في هذا اللقاء بالدقيقة الثالثة.

وضاعف ميتروفيتش نتيجة الزعيم بالهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل كوليبالي الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وحاول الرائد أن يهدد شباك الهلال، حتى تمكن من تسجيل هدفه الوحيد في هذا اللقاء، في الدقيقة 97، بهدف لاعبه أمير سيعود.

وبهذا الفوز حصل الزعيم على ثلاث نقاط غالية، ابعتدته بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، بينما تجمد الرائد في المركز الرابع عشر بـ 19.