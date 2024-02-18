"حجازي أساسياً".. تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الرياض بالدوري السعودي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الرياض بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مدينة الملك عبدالله" بجدة، ضمن منافسات الجولة ال 20 من الدوري السعودي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق اتحاد جدة، تواجد النجم المصري أحمد حجازي في خط دفاع فريق اتحاد جدة.

وجاء تشكيل فريق اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: عبدالله العليان – أحمد حجازي – حسن كادش – فواز الصقور.

خط الوسط: رومارينهو - فيصل الغامدي – نجولو كانتي – فابينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما – عبدالرزاق حمدالله.

ويدخل فريق اتحاد جدة المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، فيما يأتي فريق الرياض في المركز الـ15 بجدول ترتيب المسابقة.