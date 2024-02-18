"سجل".. تريزيجية يقود طرابزون للفوز على بيندك سبور بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن النجم المصري محمود حسن تريزيجية، من قيادة فريقه طرابزون سبور لتحقيق الفوز على حساب نظيره بيندك سبور، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري التركي.

ونجح اللاعب المصري محمود "تريزيجية"، في تسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة 75 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن زميله أنيس ديستان من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبهذا الهدف رفع "تريزيجية" رصيده من الأهداف في الدوري التركي، إلى الهدف رقم 7 مع طرابزون بالدوري التركي هذا الموسم.

ورفع طرابزون رصيده في الدوري التركي إلى 40 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما يحتل فريق بيندك سبور المركز الـ18 بالمسابقة.