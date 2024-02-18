استدعاء رباعي المقاولون لمنتخب 2010 استعدادا لبطولة طوكيو

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي المقاولون العرب خطابا رسميا باستدعاء أربعة لاعبين للانضمام لمنتخب القاهرة مواليد 2010 يوم الاثنين 19 فبراير الحالي.

رحب يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام الرباعي والمدير الفني للمنتخب خلال الفترة المحددة.

وتلقى نادي المقاولون اخطارا من اتحاد الكرة المصري فرع القاهرة لضم الرباعي ياسين ابو زيد ومازن خالد وحسن عجور وياسين أحمد السيد للانضمام لإعداد منتخب القاهرة مواليد 2010 تحت 13 سنة يوم الاثنين 19فبراير للمشاركة ببطولة طوكيو الدولية.

وكان نادي المقاولون العرب خطابا آخر من إتحاد الكرة المصري لضم الكابتن هيثم حسين كمدير فني لمنتخب مواليد 2010 تحت 13 سنة يوم 19 فبراير .