سيف جاسر : سلة الصيد تسعى للحصول على بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - قال سيف جاسر المدير الفنى لفريق ناشئى نادى الصيد تحت ١٦ سنة ان لاعبى الفريق هدفهم الحصول على بطولة الجمهورية وتحقيق بطولة بأسم نادى الصيد المصرى بالاسكندرية

وتابع بأن الفريق حقق الفوز في اربعة مباريات من جملة خمس مبارايات وكانت نتائج اللقاءات كالتالي فوز الصيد الاسكندرية × م ش التوفيق 58 - 13

الصيد الاسكندرية × العاملين بالجامعه 42 – 27

الصيد الاسكندرية × كابسي 51 – 28

الصيد الاسكندرية × الزهور 54 - 66

صيد الاسكندرية × صيد اكتوبر 43 - 42

وأضاف بأن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين وهم حمزة احمد جابر و مالك عمرو سعيد و احمد ركابي ركابي و عمر ماهر كمال ويوسف وليد شوقي و يوسف وليد محمد و يوسف خالد شحاتة وحسام عادل اسماعيل

و اسامة عادل اسماعيل ومالك محمد طة ومحمد وفيق محمد و سليم لؤي طلعت وهشام تامر محمد و حسن اشرف حسن و كريم ابراهيم عبد العزيز و مازن المصري

و اياد القاسي و مروان ابراهيم

وأشار سيف جاسر الى أن الجهاز الفنى يضم كل من الكابتن احمد سعيد عبد الله مشرف والكابتن عمرو حافظ ادارى

وأختتم حديثه مشددا على أن مجلس ادارة النادى يسعى لفتح مجال رياضى جديد خاصة فى كرة السلة

يذكر أن فريق كرة السلة بنادى الصيد قد تأهل الي الدور قبل النهائي لبطولة الجمهورية تحت 16 سنة لكرة السلة بعد حصولة علي المركزالثاني في المجموعة الثانية .