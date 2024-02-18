موناكو يخسر فرصة الوصافة في الدوري الفرنسي

الرياص - اسماء السيد - باريس: أهدر موناكو فرصة ذهبية للارتقاء الى المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي، وذلك عقب سقوطه المخيّب أمام ضيفه تولوز 1-2 ضمن المرحلة الثانية والعشرين الاحد.

وبخسارته، بقي موناكو رابعاً مؤقتاً برصيد 38 نقطة بفارق نقطة عن نيس الثاني وبفارق الأهداف عن ليل الثالث.

وسجّل اهداف تولوز السويسري فنسان سييرو (41) ولوغان كوستا من الرأس الأخضر (70) مقابل هدف وحيد لفريق الامارة سجله ماغنيس ألكليوش (48).

ودخل موناكو الى المباراة مع فرصة ذهبية لاحتلال الوصافة مع نهاية المرحلة عقب سقوط نيس امام ليون 0-1 الجمعة، لكنّه فرّط بهذه الفرصة، ليواصل مسلسل نزيف النقاط بعد حصده 6 نقاط من أصل 12 ممكنة في آخر أربع مواجهات.

من جهته، تقدم تولوز مركزين ليصبح ثالث عشر بـ 23 نقطة.

ويُعد باريس سان جرمان حامل اللقب أكبر المستفيدين من نتائج المرحلة، حيث بات يتصدر بفارق 14 نقطة عن أقرب مطارديه نيس.

ومن جهة أخرى، عوّض رين سقوطه الكبير امام ميلان الايطالي الخميس 0-3 في ذهاب الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" وواصل سلسلة انتصاراته محليا من خلال فوزه على كليرمون فوت 3-1.

وسجّل أهداف رين كل من وارميد اوماري (31) ومارتن تيرييه (58 و64) فيما سجل لكليرمون هدفه الوحيد كريسلان ماتسيما (62).

وهذا هو الفوز السادس تواليًا لرين في الدوري ليحتل المركز السابع برصيد 34 نقطة ويواصل سعيه لحجز احد المقاعد المؤهلة الى المسابقات القارية الموسم المقبل.

من جهته، بقي كليرمون متذيلا للترتيب بـ 16 نقطة.

كما فاز مونبلييه على متز بثلاثية نظيفة.

يدين مونبلييه بفوزه الى الثلاثي الغيني إيسياغا سيلا (3) وموديبو ساغنان (50) وتيجي سافانييه (86 من ركلة جزاء).

وتقدم مونبلييه الى المركز 14 بـ 22 نقطة بفارق الاهداف عن لوريان الـ 15 الفائز ايضا على مضيفه ستراسبورغ العاشر 3-1 ونانت الـ 16.

فيما يحتل متز المركز السابع عشر قبل الاخير بـ 17 نقطة ليبقى مهددا بالهبوط.