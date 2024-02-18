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زد 2008 يهزم المقاولون العرب بثلاثية في بطولة الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 علي فريق المقاولون العرب ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .

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يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد ، بملعب 
المقاولون العرب ضمن منافسات  الجوله الثانيه والعشرون من بطولة دوري الجمهورية  .


أحرز الأهداف لفريق زد كلا من :

مروان محمد هدف .
محمد مصطفى هدف .
زياد الجزار هدف .


الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من:

مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا 
مدرب عام ك/ احمد كمال 
مدرب ك/ عبدالحميد محمد
مدرب حراس ك/ عمرو احمد
اداري الفريق ك/ يحيى معوض
محلل أداء الفيديو ك/ ايهاب الدجوي 
مدرب أحمال ك/  عمر جابر 
طيب الفريق د/ ايمن مصطفى
أخصائي د/ عمر مدحت
مسؤول مهمات/ مازن درويش

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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