زد 2008 يهزم المقاولون العرب بثلاثية في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2008 علي فريق المقاولون العرب ، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .
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يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد ، بملعب
المقاولون العرب ضمن منافسات الجوله الثانيه والعشرون من بطولة دوري الجمهورية .
أحرز الأهداف لفريق زد كلا من :
مروان محمد هدف .
محمد مصطفى هدف .
زياد الجزار هدف .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلا من:
مدير فنى ك/ جوزب دي ماريا
مدرب عام ك/ احمد كمال
مدرب ك/ عبدالحميد محمد
مدرب حراس ك/ عمرو احمد
اداري الفريق ك/ يحيى معوض
محلل أداء الفيديو ك/ ايهاب الدجوي
مدرب أحمال ك/ عمر جابر
طيب الفريق د/ ايمن مصطفى
أخصائي د/ عمر مدحت
مسؤول مهمات/ مازن درويش