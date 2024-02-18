إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك

خط الهجوم: علي الملواني – محمد زيدان – نادر فرج – تراوري. ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 12 نقطة جمعهم من خوض 11 مباراة

شهدت القائمة تواجد الوافد الجديد هشام محمد إلى جانب مجموعة من الناشئين الواعدين وجاءت كاملة كالتالي..

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الزمالك غدا الاثنين في قمة الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية