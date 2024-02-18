هاري كين يحطم رقم هالاند في الدوري الألماني

تكبد بايرن ميونخ، خسارة فادحة أمام مضيفه بوخوم بنتيجة ثلاثة أهدف مقابل هدفين، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رورستاديون ضمن لقاءات الجولة رقم 22 من الدوري الألماني.

وجاءت ثنائية بايرن ميونخ في بوخوم، عن طريق كل من: جمال موسيالا وهاري كين.

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فقد سجل هاري كين 25 هدفا في أول 22 مباراة خاضها في الدوري الألماني.

وأضافت الشبكة أنه لا يوجد لاعب طوال تاريخ الدوري الألماني الممتاز، احتاج لعدد أقل من المباريات، من أجل تسجيل أول 25 هدفا له في البطولة.

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ويحتل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، المرتبة الثانية بتسجيل 25 هدفا في أول 25 مباراة، بينما وصل أوفه زيلر إلى 25 هدفا في 28 مباراة.

ويتواجد كريستيان مولر في المركز الرابع، بعدما احتاج إلى 29 مباراة من أجل تسجيل 25 هدفا، مقابل 33 مباراة للوكا توني في المركز الخامس.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها بايرن ميونخ، مباراتين متتاليتين في الدوري الألماني منذ ديسمبر/كانون أول 2019، وذلك بحسب “سكواكا”.