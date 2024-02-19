اخبار الرياضه

الزمالك يتعاقد مع محترف جديد لفريق كرة السلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع الأمريكي ديماركو ديكرسون لتدعيم صفوف فريق كرة السلة حتى نهاية الموسم.

ويصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لينتظم في تدريبات فريق الزمالك لكرة السلة.

وكانت آخر محطات اللاعب في الدوري التشيكي، حيث يشغل مركز هجوم خلفي "بوينت جارد".

وكان قد أعلن الزمالك تعيين وائل بدر مدير فني لفريق كرة السلة بعد رحيل أحمد مرعي.

اقرأ أيضًا:

"15 عاما من انقطاع الود".. تاريخ زيارات الأهلي والزمالك بداية من صالح سليم وزامورا (فيديو وصور)

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا