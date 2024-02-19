الزمالك يتعاقد مع محترف جديد لفريق كرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع الأمريكي ديماركو ديكرسون لتدعيم صفوف فريق كرة السلة حتى نهاية الموسم.

ويصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لينتظم في تدريبات فريق الزمالك لكرة السلة.

وكانت آخر محطات اللاعب في الدوري التشيكي، حيث يشغل مركز هجوم خلفي "بوينت جارد".

وكان قد أعلن الزمالك تعيين وائل بدر مدير فني لفريق كرة السلة بعد رحيل أحمد مرعي.

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