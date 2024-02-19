"غير مبشرة بالخير".. جوميز وضربة البداية قليلاً ما يلتقيان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي غداً، في إطار منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز دوري "نايل".

وتسجل هذه المباراة الظهور الأول للبرتغالي جوزيه جوميز، على رأس القيادة الفنية "للفارس الأبيض"، منذ توليه القيادة الفنية للفريق بشكل رسمي في 2 فبراير الماضي.

وقبل ضربة بداية جوميز مع نادي الزمالك، سوف يستعرض موقع "الخليج 365" في السطور التالية، نتائج المدرب البرتغالي في المباريات الافتتاحية له مع كل الأندية التي دربها من قبل:

ولا يعرف جوزيه جوميز تحقيق نتائج إيجابية في مباريات الافتتاحية مع الأندية، التي تولى قيادتها، حيث خاض 10 مباريات افتتاحية مع الأندية التي تولى قيادتها طوال مسيرته التدريبية، تمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات فقط، فيما تلقى الهزيمة في 6 لقاءات، وحضر التعادل في مباراة واحدة.

وكانت أول تجارب جوميز التدريبية مع فريق فيديوتون المجري، والذي تولى قيادته في يناير 2013، ونجح جوميز في تحقيق الفوز بمباراته الأولى مع الفريق على حساب زالاغيرسيج، بأربعة أهداف دون مقابل.

التعاون السعودي:

وشهد لقاء جوميز الأول على رأس القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي، والذي تولى قيادته في سبتمبر 2014، حضر التعادل السلبي اللقاء الأول له أمام مع فريق الرائد.

أهلي جدة السعودي:

وتولى جوميز مهمة القيادة الفنية لفريق أهلي جدة السعودي في يوليو 2016، وتمكن من تحقيق الفوز في أول لقاءاته مع أهلي جدة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بني ياس الإماراتي:

وأثناء قيادة جوميز لفريق بني ياس الإماراتي، تعرض للهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين من فريق الشباب بالدوري الإماراتي.

ريو آفي البرتغالي:

قاد جوميز فريق ريو آفي البرتغالي في يوليو 2018، وأثناء لقائه الأول مع الفريق البرتغالي، تعرض للهزيمة من فريق جاجيلونيا البولندي بنتيجة هدف دون مقابل، في الجولة الثانية ببطولة الدوري الأوروبي.

ريدينج إف سي الإنجليزي:

وتعرض جوميز للهزيمة في أول مباراة له على رأس القيادة الفنية لفريق ريدنج الإنجليزي، بنتيجة هدف دون مقابل أما ميلول، بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ماريتيمو البرتغالي:

وفي أول مباراة لجوميز مع فريق ماريتيمو البرتغالي تلقى الهزيمة من فريق بنفيكا برباعية نظيفة، في الدوري البرتغالي، والذي تولى قيادته في نوفمبر 2019.

ألميريا الإسباني:

وتلقى جوميز الهزيمة في لقائه الأول مع فريق ألميريا الإسباني للهزيمة بهدف دون مقابل من فريق جيرونا، في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وكان قد تولى قيادة ألميريا في يوليو 2020.

بونفيرادينا:

وتولى جوميز قيادة بونفيرادينا في دوري الدرجة الثانية الإسباني في يوليو 2022، وتمكن من تحقيق الفوز في لقائه الأول مع الفريق، على حساب قرطاجنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشافيس البرتغالي:

خسر جوميز مباراته الأولى مع فريق تشافيز البرتغالي بنتيجة بركلات الترجيح أمام فريق Evs Football" البرتغالي، وودع كأس البرتغال، وتعد هذه التجربة الأخيرة لجوميز قبل تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك.