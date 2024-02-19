توخيل في مهب الريح وزيدان مرشحاً لتدريب بايرن ميونيخ

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أصبح "العملاق البافاري" بايرن ميونيخ مهدداً بموسم صفري للمرة الأولى منذ 12 عاماً، فقد تكبد الخسارة الثالثة توالياً في البوندسليغا "الدوري الألماني، ودوري الأبطال، مما يعمق من أزمته ويجعل مديره الفني توماس توخيل في مهب الريح.

ووفقاً لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية دخل الفرنسي زين الدين زيدان قائمة الترشيحات لقيادة بايرن ميونيخ خلفاً للمدرب الحالي توخيل.

وعلى الرغم من أن الهدف القادم لزيدان هو قيادة منتخب فرنسا، إلا أن العمل مع كيان كروي كبير، يملك الإرث والتاريخ والجماهيرية مثل بايرن ميونيخ سيكون مغرياً لزيدان الذي يترقب الفرصة المناسبة منذ موسم 2020-2021 الذي شهد رحيله عن تدريب الريال.

هزيمة ثالثة والأزمة تتعمق

وألحق بوخوم بنظيره بايرن ميونيخ بطل ألمانيا خسارة ثالثة توالياً في مختلف المسابقات بعد ان تغلب عليه بنتيجة 3 - 2 ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

وبات الفريق البافاري، بطل الدوري في المواسم الـ 11 الاخيرة، متخلفاً بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر الذي بات أقرب من أي وقت مضى لإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز فريق المدرب الاسباني تشابي ألونسو على هايدنهايم 2-1 السبت ليحافظ على سجله الخالي من أي هزيمة هذا الموسم.

وستزيد الخسارة من الضغوطات على كاهل مدرب بايرن توماس توخل حيث يعيش بايرن أزمة غير مسبوقة، إذ إنها المرة الاولى التي يخسر فيها ثلاث مباريات على التوالي منذ العام 2015.

والمفارقة أنّ بايرن كان قد هزم بوخوم ذهابا بشكل ساحق 7 - 0.

وسجّل أهداف بوخوم الياباني تاكومو أسانو (38) وكيفن شلوتيربيك (44) وكيفن ستوغر (78)، بعدما كان جمال موسيالا منح بايرن التقدم (14).

تعادل قاتل لفرايبورغ

وانتزع المهاجم النمساوي مايكل غريغوريتش هدفا قاتلا في الدقيقة التسعين منح من به فرايبورغ نقطة ثمينة أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3 - 3.

وبعدما منح أنسغار كنوف فرانكفورت تقدما مريحا 3-1 بفضل هدفيه (35 و72) من تمريرتين حاسمتين للمصري عمر مرموش الذي كان قد سجّل الهدف الاول (27)، نجح أصحاب الارض في قلب المباراة رأسا على عقب في الوقت القاتل بهدف رأسي لغريغوريتش الذي يبلغ طوله 1.93 مترًا ليعادل النتيجة ويُفسد فرحة فرانكفورت.

وسجّل هدفي فرايبورغ الاولين الياباني ريتسو دوان (30) والايطالي فيتشينسو غريفو (45+5 من ركلة جزاء).

وعزّز فرانكفورت رصيده الى 33 نقطة في المركز السادس في ظل صراع كبير على التأهل الى المسابقات القارية الموسم المقبل، بفارق أربع نقاط عن فردير بريمن السابع وفرايبورغ الثامن.