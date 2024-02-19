شبانة ينتقد الهجوم على حسن شحاتة

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة، استيائه من الهجوم الزملكاوي الشديد ضد حسن شحاتة أحد أساطير نادي الزمالك على مر العصور.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "مندهش من الهجوم ضد "المعلم" ومحاولة التقليل من أحد الأساطير المعروفة بالانتماء لنادي الزمالك، وهو أحد الرموز الكبيرة في الكرة المصرية.

وأضاف: "يجب أن يقوم جمهور الزمالك بالمحافظة على حسن شحاتة، فهو أحد أساطير النادي".

وأتم: "سبق وتحدث حسن شحاتة في ملف شيكابالا أكثر من مرة، ومن الوارد أن نتفق أو نختلف معه وكل طرف يكون له رأي في هذا الموضوع، لكن لا يمكن التشكيك في زمالكاويته، لأنه أحد أساطير النادي".

وكان حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر ونادي الزمالك، قد تحدث عن تفاصيل المشادة الشهيرة التي وقعت بينه وبين محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، بعد استبداله خلال مباراة المغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا عام 2012.

وقال حسن شحاتة: "شيكابالا قام بشتمي عندما خرج في التبديل، ومش هتكسف إني أقول كده".

كما وجه شحاته رسالة خاصة لشيكابالا، قائلا:" متزعلش انا مكنتش بضمك للمنتخب عشان كان اللي بيوصلني من خلال عمرو الجنايني إنك مش بتحب معسكرات المنتخب، وكما وجه رسالة لميدو أيضا، قائلا:" إحنا تصالحنا بعدها علي طول ومفيش حاجة مع ميدو".