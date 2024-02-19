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وليد صلاح الدين: لاعبو زد قدموا مباراة مميزة أمام البنك الأهلي رغم التعادل

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن فربقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق البنك الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" في رأيي أن لاعبي فريق زد قدموا مباراة مميزة أمام البنك الأهلي رغم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز ".
 

وتابع:" فريق زد يقدم مستوي مميز هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز وأتمنى أن نحقق مركز متقدم بجدول مسابقة الدوري ".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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