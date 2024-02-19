وليد عبد اللطيف: هذه طريقة جوميز لفوز الزمالك على الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة فريقه أمام الإسماعيلي لن تكون سهلة، لاسيما وأنها ستقام بملعب المنافس ووسط جماهيره.

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قال وليد صلاح، خلال ظهوره ببرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، لابد وأن يعتمد جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض على التمرير السريع، والتحرك في المساحات أمام الإسماعيلي.

وأضاف، طريقة اللعب التي سيعتمد عليها جوميز، هي ما ستحدد كيفية الاستفادة من ناصر ماهر وعبدالله السعيد، وإن كنت أتوقع مشاركة الأخير في التشكيل الأساسي للفريق.

وأتم نجم الزمالك السابق تصريحاته مؤكدا، أنه رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق، إلا أن خطوطه مكتملة لتوافر البدائل الجاهزة.