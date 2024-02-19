كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي كان يعاني من إصابة خفيفة في الكتف، ولم يكن سليما بنسبة 100% لذلك لم يشارك بشكل أساسي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كهربا لديه بالفعل زفاف شقيقته يوم الأربعاء القادم، وبالتأكيد يريد اللاعب حضور الزفاف، وسيقوم بالحديث مع مارسيل كولر حول امكانية سفره مع البعثة إلى غانا لمواجهة ميدياما".

وأضاف: "كهربا سيقترح على كولر إمكانية حضور حفل زفاف شقيقته مع الانضمام لبعثة الأهلي يوم الخميس في غانا، خصوصا أن المدير الفني متمسك باللاعب".

وواصل: "كولر سوف يحسم موقف كهربا من السفر مع البعثة أو الموافقة على طلبه باللحاق بالفريق يوم الخميس في غانا، خصوصا وأن الفريق في حاجة لتواجده خلال المباراة المقبلة أمام ميدياما".