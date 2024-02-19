تعليق ناري من الزمالك بعد إسقاط عضوية مرتضى منصور

علقت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من القلعة البيضاء، الذي اتخذه المجلس خلال الساعات الماضية.

قرر مجلس إدارة الزمالك إسقاط عضوية مرتضى منصور بسبب افتقاده لشروط اكتساب العضوية العاملة أعمالًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

وأعلن نادي الزمالك عن هذا القرار ، عقب الاجتماع الذي عقد مساء يوم الأحد، في مقر النادي.

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وكان أول تعليق من الزمالك على هذا القرار، من خلال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورت1.

وقال أحمد سالم: “تم إسقاط عضوية مرتضى منصور وفقًا للائحة، نظراً للشروط المعينة للعضوية وإسقاطها”.

وأوضح: وبالنسبة للإستئناف على هذا القرار، يوجد درجات من التقاضي في القانون، ومن حق الجميع اللجوء للقضاء، لكن المجلس لجأ إلى اللائحة من أجل إسقاط العضوية”

واختتم: زيادة الأهلي لنادي الزمالك، حدث طبيعي عبر التاريخ، الموضوع تنافس رياضي لا يتجاوز المستطيل الأخضر.