أول رد فعل من عبد الشافي بعد إصابته بـ الصليبي

أفادت تقارير صحفية أن محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الكروي بنادي الزمالك يدرس اعتزاله كرة القدم، بعدما تعرض للإصابة بالرباط الصليبي

وأعلن نادي الزمالك إصابة محمد عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي، عقب الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن ظهير الزمالك يدرس الاعتزال بشكل نهائي لشعوره بالإحباط بعد إصابته بالرباط الصليبي.

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وأوضحت: “عبد الشافي كان يشارك مع الزمالك الموسم الحالي بسبب وجود أزمة في مركز الظهير أيسر، ولكنه كان يدرس الاعتزال مع نهاية الموسم قبل التعرض للإصابة.

وسيسافر عبد الشافي إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة، لإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي، اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة في الدوري، حصدهم من 3 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.

بينما يتواجد الدراويش في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، جمعهم من 3 انتصارات وتعادلين و6 هزائم.