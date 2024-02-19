"لائحة".. الخليج 365 يكشف سبب إسقاط الزمالك لعضوية مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب منذ قليل، قرارا بإسقاط عضوية مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق.

وجاء ذلك القرار عقب مناقشة المجلس الشكوى المقدمة ضد مرتضى أحمد منصور بصفته عضوا عاملا بالنادي.

واستند مجلس إدارة الزمالك على المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

وينص البند الثالث للمادة الثامنة من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، على ألا يكون "العضو" محروما من مباشرة حقوقه المدنية، ولم تصدر من قبل ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وينص البند الرابع من المادة الثامنة، أن يكون العضو في نادي الزمالك، محمود السيرة وحسن السمعة.

واستنادا إلى البند الثالث والرابع للمادة الثامنة، ينص "إسقاط العضوية" في المادة 12، على إسقاط العضوية في حال فقد شرطا من شروط العضوية السابق ذكرها.

وبالفعل تم الحكم نهائيا على مرتضى منصور من قبل بشهر حبس بسبب السب والقذف، وبما إنها عقوبة "مخلة بالشرف" وردت في البند الثالث من المادة الثامنة من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، واستند عليها مجلس إدارة الأبيض في إسقاط عضويته.

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