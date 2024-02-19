أمير هشام: نجل ميدو سبب الهجوم ضد علاء نبيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، سبب سيل الهجوم من أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، ضد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "السبب وراء ذلك، هو أنه أثناء تولي نبيل مدير قطاع الناشئين في نادي زد، قرر رحيل نجل حسام ميدو من الفريق".

وأضاف أمير هشام: "علاء نبيل لديه كل الشهادات الخاصة به لتولي منصبه في الاتحاد المصري، وتواجده صحيح بقرار من مجلس إدارة الاتحاد".

وكان الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، علق على تعيين علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة المصري.

وكتب ميدو، عبر حسابه بموقع "إكس": "تعيين علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة مخالف لقوانين الاتحاد الدولي".

وتابع ميدو حديثه: "الرجل لا يمتلك الدراسات المطلوبة لهذا المنصب.. فضيحة جديدة لاتحاد كرة القدم المصري".

وأضاف ميدو: "أرجو من الوزير الدكتور أشرف صبحي التدخل فورا..ما يحدث لا يليق باسم مصر".