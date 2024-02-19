وليد صلاح الدين: زيارة مجلس الأهلي للزمالك خطوة مميزة لنبذ التعصب

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد بقرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بزيارة نادي الزمالك مؤكداً أنها زيارة تاريخية بين قطبي الكرة المصرية



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وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن زيارة مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى النادي الزمالك خطوة مميزة لنبذ التعصب بين جماهير القطبين في الفترة المقبلة".

وتابع:"أتمنى أن تنهي زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي للزمالك حالة الشحن الجماهيري بين الناديين في الفترة المقبلة ".