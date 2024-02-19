الأهلي يتوجه إلى غانا بعد غد ٕ الأربعاء استعدادا لملاقاة ميدياما

ياسر رشاد - القاهرة - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إلى دولة غانا مساء بعد غد الاربعاء استعدادا لملاقاة فريق ميدياما على ملعبه لحساب منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال افريقيا.

وعادت بعثة الفريق الأحمر فجر يوم السبت الماضي قادمة من دولة الجزائر عقب التعادل سلبيا امام شباب بلوزداد في لقاء الجولة الرابعه للمجموعه التي يحتل فيها الفريق الاحمر الصداره بواقع ٦ نقاط يليه فريق شباب بلوزداد وصيفا برصيد ٥ نقاط ويانج افريكانز التنزاني ثالثا ٤ نقاط فيما يأتي ميدياما الغاني رابعا واخيرا بالرصيد ذاته.

على صعيد متصل أعرب سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن رضاه بالتعادل أمام شباب بلوزداد، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب 5 جويلية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان إن التعادل أمام شباب بلوزداد يعد نتيجة إيجابية للفريق، في ظل الظروف التي صاحبت الفريق مؤخرًا وعدم خوض مباريات لأكثر من 6 أسابيع.

وأشار قمصان إلى أن الفريق كان لديه أكثر من فرصة محققة للتسجيل، سواء عن طريق طاهر أو حسين الشحات في شوط المباراة الأول.

وأوضح قمصان أن شباب بلوزداد لعب 7 مباريات رسمية خلال الفترة الماضية، على عكس الأهلي الذي لم يلعب أي مباراة رسمية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

واختتم قمصان بأن التعادل يمنح الفريق فرصة للاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل بدوري الأبطال.