هويلاند يكسر رقم جديد في الدوري الأنجليزي الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الدانماركي راسموس هويلاند مهاحم مانشيستر يونايتد في كسر رقم جديد في الدوري الانجليزي الممتاز بعد ثنائيته في مرمى لوتون تاون مساء الاحد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الأنجليزي والتي أنتهت بفوز مانشيستر يونايتد بهدفين مقابل هدف .

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بهدفيه في مرمى لوتون تاون بات راسموس هويلاند هو أصغر لاعب في تاريخ الدوري الأنجليزي الممتاز يسجل أهداف في ستة مباريات متتالية في الدوري الانجليزي.

ودخل راسموس هويلاند بعد تسجيله في ستة مباريات متتالية داخل دائرة الضوء رغم بدايته المتعثرة بعض الشىء مع الشياطين الحمر حيث كان أول أهداف راسموس في ديسمبر الماضي رغم انضمامه لمانشيستر يونايتد في أغسطس ٢٠٢٣ .

بدأت مسيرة راسموس هويلاند مع التسجيل في الدوري الانجليزي في شهر ديسمبر الماضي عندما سجل في فوز مانشيستر يونايتد على استون فيلا بعد فترة تساؤلات لجماهير مانشيستر يونايتد حول تراجع أدائه وعدم تسجيله لأي أهداف ثم توالت الأهداف بعدها حتى نجح في التسجيل في ستة مباريات متتالية .

راسموس هويلاند الذي يبلغ عمره بالتحديد ٢١ عام و ١٤ يوما كسر الرقم القياسي الذي كان يملكه جو ويلوك الذي كان يبلع عمر ٢١ عاما و ٢٦٧ يوما .

هدفي هويلاند في مرمى لوتون رفع أهداف النجم الشاب إلى ١٣ هدف في ٣٠ مباراة شارك فيها مع نادي مانشيستر يونايتد في كافة المسابقات .