حسام حسن يستقر على ضم 9 أسماء جديدة لقائمة منتخب مصر

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على أن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، استقر على ضم 9 أسماء جديدة لقائمة الفراعنة في الفترة القادمة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، قد عين حسام حسن في منصب تدريب منتخب مصر خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

وقام اتحاد الكرة، بإقالة فيتوريا عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، من دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية

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وكشف فرج عامر، عن أسماء اللاعبين الذي قرر ضمهم حسام حسن، لقائمة منتخب مصر.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك: “أسامة فيصل وإبراهيم عادل وأحمد حسن كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر أول اختيارات حسام حسن لتجديد دماء المنتخب القومي.

وأضاف: حسام حسن اختار ٤ حراس مرمى بسام ، أحمد الشناوي ، مصطفى شوبير ، عواد