فبراير كلمة السر.. اتحاد جدة يحافظ على رقمه القياسي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق اتحاد جدة السعودي في الحفاظ على رقمه القياسي في عدم الهزيمة بالمباريات المتتالية خلال شهر فبراير

حيث جاء رقم الاتحاد المميز في شهر فبراير، بعدما فاز على نظيره الرياض أمس الأحد بهدفين دون رد، ليصل إلى المباراة رقم 11 خلال ذات الشهر دون تذوق أي هزيمة.

ولم يخسر الاتحاد في آخر 11 مباراة خاضها خلال شهر فبراير بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين السعودي، كما حافظ على نظافة شباكة في آخر 6 مباريات منها.

وشهدت المباراة تألق حمد الله لاعب "النمور"، عقب تسجيله هدفي الاتحاد في الدقيقتين 12 والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 13 هدفا، ويتقدم للمركز الرابع في ترتيب هدافي البطولة خلال الموسم الحالي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد، الذي تغلب على الطائي في المرحلة الماضية، إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بفارق 22 نقطة خلف الهلال (المتصدر)، علما بأن هذا هو الفوز العاشر الذي يحققه في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

في المقابل، توقف رصيد الرياض، الذي تكبد خسارته الـ11 هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و4 تعادلات، عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.