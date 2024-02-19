حسام المندوه: يتحدث عن مفاجآة جماهير الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن سعادته بما وصل اليه الفارس الابيض من انجازات خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرا الى زيارة الاهلى الى مقر القلعة البيضاء تكملة الى الاهداف التى يسعى اليها المجلس لتحقيقها وبالفعل نجح فى ذلك.

وأكد المندوه فى تصريحاته عبر برنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي أن الاهلي والزمالك يسود بينهما الاحترام المتبادل وهى تنعكس على سلوكيات الجماهير وفى النهاية تعطى صورة مشرفة للرياضة المصرية.

وتابع:"التنافس مكانه داخل الملعب ونريد دائما أن يكون المجتمع صالحا، وأهلا وسهلا بمجلس إدارة النادي الأهلي في نادي الزمالك".

وأوضح:" زيارة مجلس الأهلي تأتي في وقت مناسب يشهد زيادة عدد الجماهير في الملاعب، ولا نريد أي خروج عن النص حتى لا نعود لفترة غياب الجماهير عن الملاعب".

وأكمل"سيكون هناك نقاشا بين حسين لبيب ومحمود الخطيب في الزيارة لبداية صفحة جديدة بين الناديين حتى لا نعطي فرصة لأي شخص يزايد علينا".

وأختتم حديثه:" العالم كله سيشاهد المشهد العظيم بين جماهير الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية".