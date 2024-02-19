ختام بطولة كأس الاتحاد للرماية بميادين صيد الدقي

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت فعاليات بطولة كأس الاتحاد للرماية التى اقيمت منافساتها على ميادين صيد الدقي بحضور المهندس عبد الله غراب رئيس النادي و المهندس أحمد مجيب عضو مجلس الادارة، والاستاذ محمد غباشي القائم بأعمال المدير التنفيذي، والاستاذ عماد عليش عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للرماية، والاستاذ مجدى لطفى مدير البطولة التى اسفرت نتائجها عن الاتي:



مرحلة الرجال:

توج بالمركز الاول والميدالية الذهبية الرامي ياسين عشرة (صيد الاسكندرية)، وحصد المركز الثاني والميدالية الفضية الرامي حسن القريعي (صيد الدقي)، وحقق المركز الثالث والميدايلة البرونزية الرامي مجدي محمد سيف (الموسسة العسكرية).



مرحلة السيدات:

توجت بالمركز الاول والميدالية الذهبية الرامية منى الهواري ( صيد الدقي).



مرحلة السنيور :

حصل على المركز الاول والميدالية الذهبية الرامي محمد يوسف كمال ( صيد الدقي)، فيما حقق المركز الثانى والميدالية الفضية الرامي هشام عزيز ( صيد الدقي)، وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية الرامي عبد الشفيع عوض ( صيد الدقي).



مرحلة الفترن :

حصل على المركز الاول والميدلية الذهبية الرامي طارق عثمان( صيد الدقي)، فيما حصل على المركز الثانى والميدالية الفضية الرامي صابر عبد السلام ( صيد إسكندرية).



مرحلة الماسترز :

حقق المركز الاول والميدالية الذهبية الرامي نور الدين محمد (صيد الدقي)، بينما حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية الرامي برج مشجيان ( صيد اسكندرية).



مرحلة الناشئين:

توج بالمركز الاول والميدالية الذهبية الرامي يوسف حازم (صيد الدقي )، وحصل على المركز الثانى الرامي فؤاد حبشي ( صيد الدقي )، وحصد البرونزية والمركز الثالث الرامي محمد نايل ( صيد الدقي ).



مرحلة الفرق :

توج فريق صيد إسكندرية بالمركز الاول والميدالية الذهبية المكون من الرماه ( كريم عشرة، يحيي عشرة، ياسين عشرة ).



وحصل فريق المؤسسةالعسكرية على المركز الثانى والميدالية الفضية المكون من الرماه ( كريم عصام، مجدي سيف، هشام عدنان ).



وحصد فريق صيد الدقي على المركز الثالث والميدالية البرونزية المكون من الرماه ( حسن القريعي، ماجد عوف، محمد يحيي صديق).