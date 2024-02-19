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الصيد يحصد كأس المركز الثالث فى بطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية(صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - حصد نادى الصيد كأس المركز الثالث ببطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية لمرحلة ١٩سنة والتى اختتمت أمس فعالياتها بالنادى الاهلى.


وقد احرز الفريق المراكز الاولى فى منافسات الاكروبات والمركز الثاني فى منافسات الفرق والمركز الثاني في منافسات الزوجي (جنا رؤوف وجودي وائل).


مثل الفريق السباحات جنا خورشيد، يارا هلال، علياء هاني، مريم هشام، جنا رؤوف ، جودي وائل، نور اشرف، نور هشام، هنا عماد.

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الجهاز الفنى والادارى:
رئيس الجهاز المهندس شريف حبيب ، نائب رئيس الجهاز المهندس هشام الجارحى،المدير الفنى ايرا ليمونسكا ، مدرب عام ناريمان خالد ، مدرب فاطمة الزهراء و مساعد مدرب ملك محمود.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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