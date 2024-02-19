موعد عودة نجم اتحاد جدة السعودي بعد تعرضه للاصابة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تصريحاته، عن تطوارات اصابة نجم الفريق وموعد العودة للمشاركة مع النمور.

وأكد في حديثه :" أن البرازيلي فيلبي لويز يحتاج أسبوعين للعودة، فيما أوضح انه يعمل رفقة المختصين وسيعود بعد اكتمال جاهزيته".

وحقق نادي الاتحاد فوزًا هامًا على نظيره الرياض، بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة من مسابقة دوري روشن لكرة القدم.

وواصل الاتحاد تحسين نتائجه والوصول للنقطة، الـ 34 في المركز الخامس، بفارق نقطة وحيدة عن التعاون صاحب الـ 35 نقطة بترتيب جدول الدوري السعودي.

ويستمر نادي الهلال في المقدمة، برصيد 56 نقطة بفارق 7 نقاط عن النصر وصيف البطولة.