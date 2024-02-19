اخبار الرياضه

الهلال في الصدارة والنصر يطارده.. جدول ترتيب الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - اسدل الستار على منافسات الجولة رقم 20 من مسابقة دوري روشن لكرة القدم، وسط صراع شديد بين نادي الهلال والنصر على لقب البطولة.

ويعتلي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي، برصيد 56 نقطة بفارق 7 نقاط عن النصر وصيف البطولة.

واستطاع نادي الأهلي أن يحافظ على المركز الثالث رغم الخسارة من الأخدود، ويستقر برصيد 40 نقطة.

وواصل الاتحاد تحسين نتائجه بالفوز الاخير، والاوصول للنقطة، الـ 34 في المركز الخامس، بفارق نقطة وحيدة عن التعاون صاحب الـ 35 نقطة.

ولا يزال الحزم في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يسبقه أبها في المركز رقم 17 برصيد 15 نقطة.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا