موديست يُفجر غضب كهربا في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش محمود عبدالمنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من الغضب بسبب الفرنسي أنتوني موديست، زميله بالفريق.

كهربا فوجئ ببقائه بديلاً في لقاء شباب بلوزداد الجزائري لصالح موديست، يوم الجمعة الماضي، بدوري أبطال أفريقيا.

وزاد غضب كهربا ترحيب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بسفر موديست إلى فرنسا لظروف خاصة، بينما يرفض كولر فكرة عدم سفر كهربا إلى غانا لحضور زفاف شقيقته.

ويخوض الأهلي مواجهة قوية ضد ميدياما الغاني، يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، وخلفه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط، ثم ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط في المركز الأخير.