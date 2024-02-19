15 عامًا من الغياب.. تاريخ زيارات الأهلي لنادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مجلس ادارة النادي الاهلي لزيارة تاريخية لمقر نادي الزمالك في الثانية عشر من ظهر اليوم الإثنين، والتي تعتبر هي الأولي من نوعها منذ سنوات طويلة مايقرب من 15 عاما.

وتأتي هذه الزيارة الودية “ترسيخا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال”، وفقا للبيان الرسمي الصادر من إدارة الأهلي.



وتأتي هذه الزيارة بعد ما يقرب من 15 عاما من آخر تواصل بين الناديين الأهلي والزمالك، بعد الكثير من المشاكل بين مجلس إدارة الفريق الأبيض السابق والأحمر الحالي.

وكانت اخيار زيارة بين القطبين في سنة 2009 يوم 14 يونيو، حيث قام مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي بزيارة الزمالك وتهنئة مجلسه الجديد برئاسة ممدوح عباس بالفوز بالانتخابات حينها.

كما سبق وقام حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، بزيارة نادي الزمالك برئاسة كمال درويش قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأبيض والرجاء المغربي في عام 2002.

كما شهدت فترة أواخر الثمانينات زيارة قام بها حسن أبو الفتوح رئيس الزمالك الأسبق، لتهنئة مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة الراحل عبده صالح الوحش.

كما زار الراحل صالح سليم رئيس الأهلي نظيره نادي الزمالك برئاسة الراحل حلمي زامورا في عام 1980.