أبو علي و بيرسي تاو سبب تأجيل سفر الأهلي إلى غانا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأخير لحساب منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

ويخوض الاهلي المواجهة محتلا صداره ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بينما يأتي الفريق الغاني رابعا برصيد أربع نقاط.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني الفريق الاحمر تأجيل سفر البعثة الى دولة غانا لمده 24 ساعة بعد ان كان مقرر لها مغادرة القاهره غد الثلاثاء لتكون المغادرة مساء بعد غد الأربعاء .

واكد الإعلامي احمد شوبير خلال حديثه الإذاعي صباح اليوم الاثنين على أن سبب تأجيل سفر البعثة راجعا إلى قرار السويسري مارسيل كولر للوقوف على اخر التطورات الفنيه الثنائي بيرسي تاو ووسام ابو علي ومدى إمكانية لحاقهما ببعثة الأهلي والمشاركة في اللقاء بعد أن تعرض الثنائي الاصابة خلال الفتره المقبله وغابا عن تدريبات الاحمر.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إن مباراة شباب بلوزداد كانت صعبة وشهدت فرصًا من الفريقين، وإن الأهلي تأثر نسبيًّا بفترة التوقف بعكس المنافس الذي خاض عدة مواجهات جعلته في وضعية أفضل، وهذا ما ظهر خلال المباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني سيطوي صفحة مباراة بلوزداد اليوم، للتفكير في الإعداد لمباراة ميدياما، خاصة وأن نقاط جميع فرق المجموعة متقاربة، وكل نقطة أصبحت لها حسابات دقيقة.

وأشار إلى أن الأهلي سعى لفرض أسلوبه في مباراة بلوزداد خاصة في الشوط الأول، الذي شهد فرصتين محققتين ولكن لم يتم ترجمتهما إلى أهداف، وأن التعادل في مثل هذه الظروف يعد نتيجة طبيعية، خاصة وأن اللاعبين الدوليين لم يشاركوا إلا في تدريبات قليلة، ولم يخوضوا أي مباراة مع الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد.

وقال إنه خلال الفترة القادمة سيجهز الفريق في أسرع وقت، حتى يتمكن من فرض أسلوبه، وإنه سيسعى للفوز في المباراتين القادمتين وحصد 6 نقاط لضمان التأهل لدور الثمانية.