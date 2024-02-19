الخطيب يوجه الدعوة لمجلس الزمالك لزيارة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة الأهلي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الأهلي إلى نادي الزمالك ظهر اليوم.

وبدوره أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على اعتزازه وتقديره الشديد لدعوة الخطيب، مؤكدًا أنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الناديين.

ووجه محمود الخطيب الشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك على دعوته الكريمة لزيارة ناديه، وأعرب عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، مؤكدًا أن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وأنها تظل راسخة وثابتة.

وأوضح الخطيب أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة، ليس من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين

قبل أكثر من ١٠٠ سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.