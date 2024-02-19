جدول ترتيب الدوري السعودي بعد ختام منافسات الجولة ال20

ياسر رشاد - القاهرة - أختتمت مساء أمس الأحد، منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024، بمواجهة فريقى اتحاد جدة والرياض، والتى حسمها الأول لصالحه بهدفين دون مقابل.



وفاز نادي الاتحاد ضد الرياض 2-0، خلال المباراة اتي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء ترتيب الدوري السعودي كالتالي:

1- الهلال: 56 نقطة

2- النصر: 49 نقطة

3- الأهلي: 40 نقطة

4- التعاون: 35 نقطة

5- الاتحاد: 34 نقطة

6- ضمك: 30 نقطة

7- الفتح: 29 نقطة

8- الاتفاق: 28 نقطة

9- الوحدة: 26 نقطة

10- الشباب: 24 نقطة

11- الأخدود: 23 نقاط

12- الخليج: 22 نقطة

13- الفيحاء: 22 نقطة

14- الرائد: 19 نقطة

15- الرياض: 19 نقطة

16- الطائي: 18 نقطة

17- أبها: 15 نقطة

18- الحزم: 13 نقطة

