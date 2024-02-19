جدول ترتيب الدوري السعودي بعد ختام منافسات الجولة ال20

ياسر رشاد - القاهرة - أختتمت مساء أمس الأحد، منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024، بمواجهة فريقى اتحاد جدة والرياض، والتى حسمها الأول لصالحه بهدفين دون مقابل.
وفاز نادي الاتحاد ضد الرياض 2-0، خلال المباراة اتي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وجاء ترتيب الدوري السعودي كالتالي:
1- الهلال: 56 نقطة
2- النصر: 49 نقطة
3- الأهلي: 40 نقطة
4- التعاون: 35 نقطة
5- الاتحاد: 34 نقطة
6- ضمك: 30 نقطة
7- الفتح: 29 نقطة
8- الاتفاق: 28 نقطة
9- الوحدة: 26 نقطة
10- الشباب: 24 نقطة
11- الأخدود: 23 نقاط
12- الخليج: 22 نقطة
13- الفيحاء: 22 نقطة
14- الرائد: 19 نقطة
15- الرياض: 19 نقطة
16- الطائي: 18 نقطة
17- أبها: 15 نقطة
18- الحزم: 13 نقطة