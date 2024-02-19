وسائل إعلام: إصابة محمود كهربا في برنامج رامز جلال الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تعرض محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة في الكتف خلال تصويره إحدى حلقات برنامج المقالب الجديد والخاص بالفنان رامز جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر قوله إن "كهربا تعرَّض لإصابة في الكتف أثناء تصوير الحلقة، وحدث هذا قبل أيام قليلة من مباراة فريقه ضد شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف المصدر أن "كهربا شارك في المباراة وهو لم يكن سليمًا بنسبة 100%، وربما كان هذا هو السبب الذي لم يجعله يبدأ أساسيًّا وفضَّل مدربه الدفع بالفرنسي أنطوني موديست من بداية اللقاء".

وظهر الأهلي بمستوى سيء في مباراة شباب بلوزداد، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي السياق، كشفت تقارير صحفية أن كهربا قد يغيب عن مواجهة الأهلي وميدياما الغاني في الجولة المقبلة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل، بسبب احتفاله بزفاف شقيقته، مساء الأربعاء، الأمر الذي أغضب منه المدرب السويسري مارسيل كولر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة ميدياما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يشار إلىأن النادي الأهلي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة حاليًّا برصيد 6 نقاط، فيما يقع شباب بلوزداد في المرتبة الثانية بـ5 نقاط.