كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، عن موقف أحمد عبد القادر من المشاركة في مباراة الاهلي ضد ميدياما المرتقبة بينهما في دوري أبطال أفريقيا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة ميدياما الغاني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأبطال.

وغاب أحمد عبد القادر، الفترة الماضية عن المشاركة، نظراً للإصابة بجانب خروجه من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر.

اقرأ أيضا:أول تعليق من الخطيب بعد زيارته لـ نادي الزمالك اليوم

وأكدت التقارير أن عبد القادر، تعافى كلياً من الإصابة، كما أنه أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات.

وأشارت إلى أن ضم عبد القادر لقائمة الاهلي في مواجهة ميدياما، يرجع حالياً لحسابات مارسيل كولر.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع ميدياما، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة في غانا.

وكان الاهلي قد تعادل سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، لكنه مازال متصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.