ضربة جديدة لـ مرتضى منصور بسبب الاهلي.. قرار صادم من المحكمة

تلقى مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، ضربة قوية جديدة من النادي الاهلي، واتخذت المحكمة قراراً صادماً بشأن قضية قذف وسب محمود الخطيب.

أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قراراً جديداً بخصوص الدعوى القضائية المقامة من محمود الخطيب رئيس الاهلي ضد مرتضى منصور بتهمة القذف والسب.

وتقدم محمد عثمان، المستشار القانونى للنادي الاهلي، في الفترة الماضية، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، بسبب قذف وسب الخطيب.

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وكان أول حكم للمحكمة في هذه القضية، هو ببراءه المتهم “مرتضـى منصـور”، قبل أن يستأنف المستشار القانوني للاهلي، على هذا الحكم.

وكشف المحكمة عن قرارها بشأن هذا الاستئناف، اليوم الإثنين، حيث قامت بإلغاء حكم ببراءة مـرتضى منـصور.

ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائى وبات وواجب التنفيذ .

الجدير بالذكر، أن مرتضى منصور كان تم عزله من رئاسة الزمالك، بعد حبسه امدة شهر في قضية سب وقذف الخطيب أيضاً.