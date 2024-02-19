عمر مرموش يزين التشكيل المثالي للجولة الـ22 من الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد عمر مرموش، المحترف المصري في صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت، فى التشكيل المثالى للجولة الـ22 من مسابقة الدوري الألماني بعد تألقه أمام فرايبورج.

وقدم مرموش مستوى مميز أمام فرايبورج على الرغم من التعادلبنتيجة 3-3، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الألماني.

ووقع عمر مرموش ضمن اختيارات شبكة "Sofascore"، في التشكيل المثالى للجولة 22 من الدوري الألماني، وشهدت تواجد مرموش بعد المستوى الرائع الذى قدمه مع آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورج.

وكان عمر مرموش قد أحرز أول أهداف فريقه فى شباك نظيره فرايبورج بالدقيقة 27 من المباراة، ثم صنع الهدف الثانى الذى أحرزه أنسجار كناوف فى الدقيقة 35 من المباراةكما صنعموش الهدف الثالث لفريق آينتراخت فرانكفورت والذى سجله أنسجار كناوف فى الدقيقة 72 من زمن المباراة.

يذكر ي المصري عمر مرموش فى تسجيل 19 هدفا مع فرانكفورت، خلال 28 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الجاري، إذ سجل 14 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.