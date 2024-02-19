تشابى ألونسو على رادار بايرن ميونخ لخلافة توخيل

ياسر رشاد - القاهرة - دخل اسم المدرب الاسباني تشابى ألونسو اهتمامات بايرن ميونخ لخلافة توماس توخيل بعد نهاية الموسم الحالي وفقا لتقارير صحفية.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بايرن ميونخ يدرس التعاقد مع تشابي ألونسو بعد نهاية الموسم الحالي في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة توخيل ووضعت نتائج وأرقام ألونسو مع باير ليفركوزن في الموسم الحالي، هدفا لإدارة بايرن ميونخ

وكان بايرن ميونخ قد تلقى خسارة جديدة أمام بوخوم بنتيجة 3-2 مساء الأحد، على ملعب "رور ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 2 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 61 هدفًا وتلقي 25.

في حين يتصدر باير ليفركوزن تحت قيادة تشافي ألونسو، ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 58 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بايرن ميونخ.