رسمياً.. الاتحاد الأفريقي يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي لكأس أمم أفريقيا 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، وجاء هذا الإعلان عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بياناً عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه أن قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ستقام غداً الثلاثاء الموافق 20 فبراير الجاري بالقاهرة.

وكشف بيان "الكاف"، أن الدور التمهيدي من البطولة سيضم ال 8 منتخبات الأقل تصنيفاً، وفقاً لتصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهم "الصومال، جيبوتي، ساو تومي، تشاد، موريشوس، جنوب السودان، ليبيريا وإسواتيني".

وستقام مباريات الدور التمهيدي للبطولة، بنظام الذهاب والإياب، خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، وسينضم ال 4 منتخبات المتأهلة من هذا الدور، إلى 44 منتخياً معفياً من هذا الدور، لخوض منافسات دور المجموعات في التصفيات القارية.

وسوف يتم توزيع ال 8 منتخبات على وعائين، وفقاً للتصنيف كالتالي:

الوعاء الأول يضم: "الصومال، جيبوتي، ساوتومي وتشاد".

الوعاء الثاني: "موريشوس، جنوب السودان، ليبيريا وإسواتيني".

ويلتقي منتخبات الوعاء الأول مع فرق الوعاء الثاني، وسوف تخوض منتخبات الوعاء الأول مباراة الذهاب على أرضها.

ويذكر أن المنتخب المصري كان قد ودع بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، من دور ال 16 بالبطولة، بعد الهزيمة التي تعرض لها من منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.

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