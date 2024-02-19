انتظام ثلاثي الأهلي في التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتظم الثلاثي بيرسي تاو، وسام أبو علي وأحمل نبيل "كوكا" لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عبر موقعه الرسمي، عودة ثلاثي الفريق للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

وشارك وسام أبو علي مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة العضلية، التي لحقت به خلال الفترة الماضية، وانتهاء برنامجه التدريبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

كما انتظم أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة كاحل القدم الذي أبعدته عن المشاركة في التدريبات مؤخرًا، والتي خرج على أثرها من قائمة المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق ميدياما الغاني، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري.