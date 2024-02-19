المصري " 2005" يفوز خارج ملعبه على النجوم ببطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة المدرب وائل الجبالي، على مضيفه فريق النجوم بركلات الترجيح بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين بملعب النجوم بمدينة السادس من أكتوبر ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية والتي انتهت في وقتها الاصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وأدارها طاقم تحكيم مكون من السيد فرج وعمر محسن وعبد الرحمن فارس.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 41 نقطة من ثمانية عشر مباراة محتلًا المركز الثاني خلف فريق النجوم والذي يحتل المركز الاول برصيد 43 نقطة من تسعة عشر مباراة.

انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدف للاشئ، سجله اللاعب حسين عبد الستار في الدقيقة الثالثة والثلاثين بعد أداء قوي من المصري ، وفي الشوط الثاني يضغط فريق النجوم بشدة الا أن تألق دفاعات المصري ومن ورائهم الحارس الأمين أحمد وهبة حال دون احرازهم دون ترجمة هذا الضغط لأهداف ، وكاد المصري أن يخطف نقاط المباراة الثلاث رغم طرد لاعبه حسين عبد الستار في الدقيقة الخامسة والثلاثين لولا نجاح النجوم في إحراز هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لأبناء الباسلة الذين حصدوا نقطتين ثمينتين في صراعهم على صدارة الترتيب.

مثل المصري في المباراة : أحمد وهبة لحراسة المرمى ، محمد أكرم ، مهند صلاح الدين ، عبد الوهاب نادر ، أحمد صلاح لخط الظهر ، أحمد رامي ، معاذ صلاح الدين ، محمود أشرف لخط الوسط ، حسين عبد الستار ، أحمد أبو الفتح ، صالح فريد لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمود سيد " حمو " ، زياد تامر ، محمد غازي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. علي الشحات إداريًا ،ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.